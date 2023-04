Tours : après une nouvelle dégradation du centre LGBTI, le maire rencontrera les bénévoles ce lundi

La communauté LGBTI de Tours a été victime de dégradations à son local, rue des Tanneurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, quelqu'un a tenté de forcer la porte et a dégradé la vitre. Le maire de la ville, Emmanuel Denis, a fait part de son soutien à l'association et rencontrera les bénévoles, ce lundi après-midi.

"Anxiogène et inquiétant"

"En arrivant sur place, samedi matin, des bénévoles ont remarqué que la vitre avait été vandalisée et que quelqu'un avait essayé de forcer la porte, raconte Elena Gorguet, co-présidente du centre LGBTI de Touraine. C'est la troisième vitre que l'on nous brise en l'espace de deux mois et demi."

"Ces dégradations nous rappellent, chaque jour, que des gens ont décidé de commettre des actes de violence, poursuit le bénévole. C'est anxiogène, c'est inquiétant pour tout le monde mais on reste fort. Ça n'est pas la première fois que des gens ne sont pas d'accord avec ce que l'on fait, mais c'est idiot et c'est simplement montrer sa force quand on n'a pas les mots pour argumenter."

Une caméra bientôt installée

"On a vu avec la police pour installer une caméra qui filmerait nos vitres, les procédures sont en cours mais malheureusement, ça a été un peu trop long, regrette la co-présidente. On est en train de régler les détails et elle sera installée très vite, l'urgence se fait ressentir."

Alors que le Mariage pour tous fête ses 10 ans , le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a déclaré vendredi regretter avoir voté contre la loi, à l'époque, et a annoncé vouloir prendre des mesures face à la hausse de 10% en 2022 "des infractions liées à l'orientation sexuelle de la victime."