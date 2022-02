Tours : chauffeure de taxi enlevée, l'auteur présumé évoque une "vraie pulsion" de viol

Les termes relatés par le procureur de la République de Blois font froids dans le dos. Dans un communiqué, publié mardi, le parquet a relaté l'audition de l'agresseur présumé de la chauffeure de taxi de Tours. Ce dernier a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, vol avec arme et violences aggravée et placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Sorti de prison il y a six mois

Pour expliquer son geste, ce SDF de 26 ans - père d'un enfant et sans activité - a évoqué le "besoin d'argent" mais aussi "plusieurs idées", notamment "celle d'un viol et celle de donner la mort" rapporte le communiqué. Le viol, "une vraie pulsion" que l'homme a dit n'avoir jamais ressentie jusqu'à présent.

Cet homme originaire de région parisienne a expliqué être arrivé en gare de Tours, en provenance d'Orléans, pour rallier Nantes "afin d'y retrouver des amis". Et pourtant il avait demandé à sa victime d'être conduit dans le Loir-et-Cher, sur la commune de Mont-près-Chambord, pour y voir sa grand-mère.

Un profil psychologique qui interroge

Il possède un lourd casier judiciaire - 19 mentions principalement pour des faits de vols et de violences aggravés - et se trouvait en état de récidive au moment de l'agression. Il venait de sortir de prison depuis six mois selon le procureur et était suivi par un juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis. Son profil psychologique interroge puisqu'il est suivi médicalement. Un traitement à base de neuroleptique et d'antipsychotique "qu'il ne prenait plus depuis un certain temps" précise le parquet de Blois.

La victime, chauffeure de taxi à Tours depuis 24 ans, a été prise en charge psychologiquement et juridiquement. Une ITT de huit jours lui a été délivrée.