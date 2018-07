Tours, France

Comme le veut la tradition, beaucoup de feux d'artifices du 14 juillet seront tirés ce vendredi (Saint-Cyr-sur-Loire, Joué-les-Tours, La Riche), et d'autres samedi. C'est le cas de celui de Tours prévu à 23h sur les bords de Loire. Un feu d'artifice tiré depuis l'île Simon et qui sera dédié à la coupe du monde. Les festivités débuteront à 19h30 avec un défilé place Jean Jaurès et Boulevard Béranger. Un bal est aussi prévu de 21h à 2h du matin Place de la Résistance. Du coup, la circulation sera compliquée aux abords du Pont.

Circulation et stationnement compliqué autour du Pont Wilson

Pour proposer ce spectacle pyrotechnique de 20 minutes avec 13 tableaux dans le ciel, dédiés à 13 nations de la coupe du monde, l'île Simon sera interdite au public de 21 heures ce vendredi soir jusqu'à lundi midi. Heureusement, les axes autour du Pont Wilson seront interdits à la circulation que le samedi soir de 21h à 0h30, quai de Portillon, Place Choiseul, Quai Paul Bert, rue des Tanneurs, Place Anatole France, Avenue Abdré Malraux....et bien sûr sur le Pont Wilson où seuls les piétons pourront circuler. Le trafic tram lui aussi sera interrompu entre la gare de Tours et la Place Choiseul de 22h à 23h45. La Place de la Résistance qui accueillera le bal populaire samedi soir sera interdite à la circulation et au stationement de vendredi matin 8h au dimanche midi. Un dispositif policiers est bien entendu mis en place pour assurer la sécurité de tous, mais la préfecture n'a pas souhaité communiquer précisément sur les forces mobilisées ce soir.