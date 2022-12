Tours : condamné pour avoir détourné 128.000 euros d'une association par addiction aux jeux

Ancien salarié de cette association dont le but est d’animer ce quartier de Tours et de favoriser l'entraide entre les habitants, l’homme a reconnu avoir détourné plus de 125.000 euros entre janvier 2019 et juillet 2021, une escroquerie destinée à financer une addiction aux jeux. En 2020-2021, l’homme, qui gagnait 1.800 euros nets mensuels, a joué 277.000 euros sur différents sites internet.

L’épouse du prévenu, mise hors de cause, dit d’ailleurs qu’elle a vu son mari sombrer, à cette époque, sans comprendre pourquoi il ne dormait plus. Salarié très apprécié depuis 2005 dans cette association où il faisait office de directeur, l’homme s’est signé 36 chèques en deux ans et demi. Il y a aussi eu quelques virements et remboursements injustifiés : c’est d’ailleurs un remboursement indu de 3.000 euros qui a alerté le commissaire aux comptes.

Un immense gâchis d'argent public, mais des regrets crédibles, selon la procureure

« En 2020, vous avez détourné un quart des aides publiques reçues par l’association » souligne la présidente. En réponse, l’homme répète ses aveux et ses regrets exprimés dès le début de l’enquête. En larmes, il explique qu’à partir de début 2019, il s’est mis à jouer bien plus que ce qu’il pouvait perdre, sans mesurer l’énormité des sommes engagées. Ce n’est qu’une fois devant les enquêteurs qu’il a pris conscience de cette addiction qu’il soigne maintenant lors de rendez-vous réguliers avec une psychologue. Il s’est également fait définitivement interdire sur tous les sites de paris en ligne. La procureure souligne l’immense gâchis que représente cette affaire. Un gâchis d’argent public, notamment, puisque cet argent aurait dû servir à divertir les habitants et à créer du lien social, Elle remarque toutefois aussi "la personnalité attachante du prévenu, l'absence de passé pénal et la crédibilité des regrets exprimés".

Aujourd’hui, ce père de deux enfants gagne 1270 euros, comme conseiller retraite. Ne pas l’envoyer en prison et lui permettre ainsi de garder ce travail, c’est lui permettre aussi de rembourser l’association, même si ça prendra des années. Cette condamnation est en effet assortie de cinq obligations : travailler, se soigner, indemniser l'association, ne pas paraitre dans les casinos et ne pas jouer à des jeux de hasard et d'argent. Si une de ses obligations n'est pas respectée durant les trois ans qui viennent, l'homme sera envoyé en prison pour 18 mois.