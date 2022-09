Samedi 3 septembre à Tours et Notre-Dame-d'Oé, deux ennemis âgés d'une quarantaine d'années ont tenté de régler leurs comptes en se rendant au domicile de l'un et de l'autre. Sauf que chacun a trouvé porte close... Ils ont été interpellés par les gendarmes dès samedi midi.

Tours : coups de feu en l'air et porte défoncée, ils loupent leur règlement de compte

Ils voulaient tous les deux régler leurs comptes... c'est raté ! Samedi 3 septembre à Tours et Notre-Dame-d'Oé, deux hommes d'une quarantaine d'années ont tenté de s'impressionner l'un et l'autre sur fond de dettes et de conflit amoureux. Sauf qu'aucun des deux n'a réussi à trouver l'autre... Ils ont été mis en garde à vue dès samedi midi.

Trois coups de feu en l'air

Le premier homme, Thomas*, s'est d'abord rendu dans la nuit de vendredi à samedi à Notre-Dame-d'Oé au domicile de Samy*, sauf que ce dernier n'était pas chez lui. Pour l'impressionner Thomas tire donc trois coups de feu en l'air avec une arme factice, selon les gendarmes, et repart de son coté.

Au petit matin, prévenu de l'incident par sa femme qui était à la maison, Samy décide de rétorquer et se rend chez Thomas à Tours Nord... Mais à nouveau, Thomas n'est pas là ! En guise de réponse, Samy défonce sa porte d'entrée et quitte les lieux.

Des peines de prison

Prévenus par les voisins, les gendarmes identifient rapidement les deux hommes et les arrêtent dès samedi midi. Placés en garde à vue, Samy et Thomas reconnaissent les faits. Ils passent en comparution immédiate lundi 5 septembre au tribunal de Tours. Thomas est condamné à 8 mois de prison aménageable avec bracelet électronique et Samy, déjà sous le coup d'un sursis, écope de 11 mois de prison ferme.

* Les prénoms ont été changés