Tours : de faux agents Véolia dérobent argent et bijoux à des personnes âgées

Ce mercredi et ce jeudi, deux voleurs se faisant passer pour des agents de l'entreprise Veolia, ont réussi à dérober argent liquide et bijoux à des personnes âgées à Tours. Au prétexte d'une fuite d'eau et de tests dans les canalisations, ils demandent aux victimes de placer leurs biens au frigo.