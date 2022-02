Tours : de forts soupçons de copinage lors de la nomination de Cathy Münsch-Masset à la tête de l'Apajh 37

Le scandale a éclaté en novembre 2021. On apprenait alors que Guillaume Masset, directeur général de l'Apajh 37 (association pour adultes et jeunes handicapés), avait été placé en garde à vue pour avoir détourné plus de 350.000 euros de fonds publics, au préjudice de la structure. En établissant des fausses factures, entre 2018 et 2020, il alimentait ainsi en partie le compte joint de son couple. Des faits qu'il a reconnus. Sa femme, Cathy Münsch-Masset, alors première ajointe à la ville de Tours, elle, a nié toute implication dans cette histoire.

Alors que le procès s'ouvre ce mardi 8 février au tribunal correctionnel de Tours, France Bleu Touraine est en mesure de révéler de nouveaux éléments. En décembre, nous évoquions l'étrange passation de pouvoir à la tête de l'Apajh 37 entre Cathy Münsch-Masset et son mari, en 2017. Mais la nomination de Cathy Münsch-Masset, trois ans auparavant, a elle aussi de quoi interpeller.

L'ancien directeur général mis sur la touche

Il faut remonter à la fin de l'année 2013. À l'époque, le directeur général de l'Apajh 37 se nomme Christian Guillaumey. Un homme en poste depuis quatre ans, décrit comme "un bon gestionnaire" par d'anciens collaborateurs. Mais du jour au lendemain, alors que tout se passe a priori bien, le président de la structure, Jacques Biringer, lui fait comprendre qu'il ne veut plus de lui. Tout se règle à l'amiable, avec un chèque d'un peu moins de 10.000 euros pour éviter une procédure aux Prud'hommes, selon nos informations.

Celle qui prend la suite, courant 2014, c'est Cathy Münsch-Masset, dont les parents sont des amis de longue date de Jacques Biringer. Trois ex-salariés de l'Apajh 37 nous le confirment. Ils parlent d'une nomination "savamment orchestrée", tout comme lorsque Guillaume Masset succède à sa femme en 2017, et qui avec le recul interroge. "On fait sauter Christian Guillaumey pour placer Cathy Münsch-Masset, c'est du copinage", nous dit l'un deux.

Voilà ce qui se passe quand on fait des petits arrangements entre amis, on laisse faire et on devient vite aveugle

Jacques Biringer, le président de l'association, nous indiquait en novembre dernier être "tombé de l'armoire" et "avoir été trahi" en apprenant les détournements de fonds publics. "Il a du toupet de dire ça, rétorque un ex-salarié. Qu'il ne soit pas lié au détournements de fonds publics, je veux bien le croire. Mais voilà ce qui se passe quand on fait des petits arrangements entre amis, on laisse faire et on devient vite aveugle." Contacté, Jacques Biringer n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Dans cette histoire, Guillaume Masset est poursuivi pour "faux", "usage de faux" et "abus de confiance". Il encourt jusqu'à sept ans de prison, sa femme, cinq ans. Elle devra répondre de "recel d'abus de confiance aggravé".