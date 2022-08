Tours : des affiches et des tags dans plusieurs rues accusent de pédocriminalité un homme mort depuis 6 ans

Une affaire hors du commun, à Tours : depuis deux mois, à plusieurs reprises, de nombreuses affiches imprimées sur des feuilles A4 ont été collées dans plusieurs quartiers de la ville. Des affiches gravement diffamatoires puisqu'on y voit la photo d'un homme accusé d'être un tueur en série qui gère un réseau international de pédocriminalité.

Au moins une quinzaine d'affiches collées en ville et des tags sur plusieurs trottoirs

Sur l'affiche, il y a la photo de cet homme, mais aussi, son nom, son adresse, les prénoms de ses trois filles, et des accusations terribles puisqu'on y lit qu'il organise des orgies pédo-sataniques durant lesquelles des nourrissons sont violés et tués. Le 7 juin, puis le 7 juillet, puis encore la semaine dernière, ces affiches ont été collées un peu partout dans Tours : par exemple boulevard Heurteloup, rue Mirabeau, rue Blanqui, rue Victor Hugo, mais aussi sur le mur d'un cinéma ou sous des abris-bus. Des tags ont aussi été faits, sur certains trottoirs, pour reprendre ses accusations. Il a fallu mobiliser huit agents de la brigade anti-tags pour tout faire disparaitre le plus vite possible.

L'homme accusé sur l'affiche est en fait décédé depuis 6 ans

Des affiches ont aussi été posées à trois reprises dans l'immeuble où l'homme est supposé habiter. Le syndic a déposé deux plaintes pour dégradation ces derniers jours. Il dénonce aussi le climat de peur que crée cette affaire dans la résidence. Une résidence dans laquelle l'homme incriminé n'habite plus depuis 15 ans. Il est même décédé depuis 2016, ce qui finit de discréditer les accusations portées contre lui. Evidemment, une enquète est ouverte mais pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu.