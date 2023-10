Tours : des commerçants et le comité de quartier de Beaujardin s'inquiètent de la montée de la délinquance

Le comité de quartier et les commerçants du quartier Beaujardin, à Tours, s'inquiètent de la montée de la délinquance.

Environ 4.000 personnes vivent dans ce secteur compris entre la rue Edouard Vaillant, le boulevard Richard Wagner et la voie ferrée. Le braquage violent dont un buraliste a été victime mi-septembre a révolté tout le monde. Du coup, depuis la semaine dernière, les habitants sont appelés à signer une pétition pour demander à la mairie d'intervenir.

ⓘ Publicité

La place Beaujardin sous le soleil, c'est un petit coin de paradis. Un grand parc, calme et verdoyant, entouré de maisons d'un étage ou de petits immeubles. Mais depuis quelques mois, selon des riverains, le parc et la place deviennent parfois des points de deal, en fin de journée. Cela génère une agitation qui excède Jeanine, 79 ans. "On était tranquille à Beaujardin. Mais maintenant, ça n'est plus ça" affirme la septuagénaire*. Le jeudi, vendredi et samedi, ils sont quatre ou cinq voitures, ils mettent des tables et ça boit. Samedi soir, ça chantait, ça rouspétait, ils m'ont réveillé à deux heures du matin".*

Alain vit à Beaujardin depuis 33 ans, un quartier qu'il ne reconnait plus, depuis quelques mois : "En un an et demi, ça a été horrible. Beaucoup de cambriolages, des pneus crevés, les rétroviseurs cassés. Nous, on a porté plainte, mais ça n'a rien donné".

"Il y a une perception d'insécurité qui s'amplifie dans ce quartier qui est quand même très agréable à vivre. La dégradation est donc d'autant plus sensible"

D'autres dénoncent les incivilités grandissantes : les emballages de fast-food ou les bonbonnes de gaz hilarants laissés par terre et découverts au matin, mais ce qui a choqué tout le monde, c'est le braquage d'un bar-tabac de la place, il y a trois semaines. Deux hommes cagoulés ont tiré trois coups de feu avant de partir avec la caisse. Un palier supplémentaire après les cambriolages de plusieurs commerces, dont la pharmacie de Stéphane Burdin : "Dans mon commerce, ça a eu lieu la nuit quand il n'y avait personne. J'ai préféré ça. Il y a aussi eu la coiffeuse qui a subi trois cambriolages dans l'année, et des patients qui nous disent aussi qu'ils ont été cambriolés chez eux".

Des vols à la tire et l'attitude dangereuse de certains conducteurs autour de la place ont aussi été récemment des motifs d'inquiétude. "La perception d'insécurité s'amplifie dans ce quartier qui est quand même très agréable à vivre. La dégradation est d'autant plus sensible", souligne le pharmacien, qui poursuit, un peu inquiet. "Il a été évoqué par certains de faire la police si ça se dégrade trop sur la place. De se passer un message WhatsApp et de descendre à quatre ou cinq pour essayer de faire partir ses personnages manu militari. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, ça va mal finir. De toute manière, ce n'est pas le rôle du citoyen, c'est le rôle de la police".

"Faire la police soi-même, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas le rôle du citoyen, c'est le rôle de la police"

Jointe par France Bleu Touraine, la municipalité de Tours s'est engagée à recevoir une délégation dès que la pétition lui sera envoyée.