Tours : des coups de feu tirés dans un bus au cours d'une dispute entre jeunes mineurs

Des coups de feu ont été tirés dans un bus, à l'arrêt Gare Vinci à Tours, ce vendredi soir. Des tirs à blanc à la suite d'une altercation entre jeunes mineurs. Un des jeunes et le chauffeur de bus sont légèrement blessés.

C'est une altercation qui aurait pu avoir de bien plus graves conséquences. Des coups de feu ont été tirés au cours d'une dispute entre jeunes mineurs dans un bus, à l'arrêt Gare Vinci à Tours, ce vendredi soir. Heureusement, les tirs étaient à blanc et il n'y a que deux blessés légers.

Quatre coups tirés dans un bus

Il est environ 20h30 quand un jeune se fait agresser dans ce bus, pris à partie par d'autres jeunes, tous de moins de 17 ans. Le ton monte, l'un d'entre eux sort un pistolet et tire à quatre reprises, avec des cartouches à blanc ou à gaz, selon les premiers éléments de l'enquête. Une douille est retrouvée dans le bus, et trois cartouches retrouvées sur le trottoir.

Le jeune agressé ressort avec quelques blessures, dues essentiellement aux coups reçus. Le chauffeur du bus, lui, est légèrement blessé du fait des détonations dans un endroit clos.

La piste d'un différend entre jeunes de Saint-Pierre et du Sanitas

Deux mineurs ont été interpellés dans la soirée, au niveau de la passerelle Fournier, rue Edouard Vaillant. Aucune arme n'a été retrouvée sur eux et on ne connaît pas encore leurs éventuelles responsabilités dans la rixe. Il s'agirait en tous cas d'un différend entre une dizaine de jeunes de Saint-Pierre-des-Corps et du Sanitas. Une enquête est ouverte par la police nationale.