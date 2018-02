Tours : des dizaines de pneus crevés dans le quartier Rabelais

Par Jean Lebret, France Bleu Touraine

On ne compte plus le nombre de pneus de voitures crevés depuis le mois de décembre dans certaines rues du quartier Rabelais à Tours, rues Etienne Dollet, François Richer, et Victor Hugo notamment. Le ou les auteurs percent les flancs des pneus, à priori, à l'aide d'un poinçon.