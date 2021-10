"Ma soirée, c'est un trou noir" : droguées dans des bars de Tours, des victimes témoignent

Elles comptaient passer une bonne soirée entre amies. Les voilà désormais méfiantes, angoissées rien qu'à l'idée de remettre un pied dans un bar ou une boîte de nuit de Tours. Depuis quelques jours, plusieurs jeunes femmes alertent sur les réseaux sociaux : certaines d'entre elles affirment avoir été droguées à leur insu, au cours de leur soirée.

Elles relatent les mêmes faits : des "blackout" [trous noirs, ndlr] après avoir bu un verre. "A un moment donné, on a eu le mauvais réflexe de vouloir aller aux toilettes" relate Justine*, qui a connu cette mésaventure le 23 septembre dernier dans une boîte de nuit. L'étudiante et ses amies confient leur verre à une autre amie, qui relâche un peu son attention. "Quand on est revenu, on a rebu dans nos verres. On est parti quasiment vingt minutes après, pour prendre le tramway. Et c'est à partir de ce moment-là que je ne me souviens de rien. Ma soirée, pour moi, c'est un trou noir. Le seul souvenir que j'ai ensuite, c'est mon réveil le lendemain matin."

Le témoignage de Justine et Margaux Copier

Inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles durant cette nuit, son copain file chez elle. "Il m'a dit que je ne l'avais même pas reconnu lorsqu'il est arrivé chez moi, que j'ai eu peur de lui... c'est terrible de se dire que ce qu'il me raconte n'a pas existé pour moi" confie Justine.

Testée positive au GHB, la "drogue du violeur"

Justine décide d'en parler sur les réseaux sociaux. Pour alerter, mais aussi pour délier les langues. "Là je me rends compte que je suis loin d'être la seule." Margaux* est interpellée. Cette étudiante de Tours se reconnaît dans le message de Justine. Elle a connu la même situation deux semaines plus tôt. Un test qu'elle a réalisé elle-même auprès d'un laboratoire le lendemain des faits est clair : Margaux a plus d'1,7g de GHB, la "drogue du violeur", dans le sang.

Elle porte plainte. Pour être reconnue comme victime mais aussi arrêter de culpabiliser : "on se dit oui, t'aurais dû faire attention à ton verre, t'aurais pas dû t'éloigner du groupe, c'est une bonne leçon…Mais en soi ce n'est pas une leçon puisqu'on est victime. Ce n'est pas de notre faute." Depuis, Margaux fait des crises d'angoisse, éprouve "du stress" à l'idée de sortir la nuit, pour juste aller boire un verre. Elle se fait aider par une association afin de l'aider à se reconstruire.

Certains établissements, comme l'Oxford Pub, n'ont pas hésité à appeler leurs clients à la vigilance.

*Les prénoms ont été modifiés