Tours : des peines allant de 1 à 5 années de prison pour le réseau de cambrioleurs roumains

Un réseau de cambrioleurs roumains était jugé depuis mercredi, et pour deux jours, pour des vols commis dans les relay des gares SNCF. Les dix prévenus ont été condamnés à des peines allant de 1 à 5 années de prison.

Dix personnes, majoritairement des ressortissants roumains, comparaissaient mercredi et jeudi devant le tribunal judiciaire de Tours pour une quarantaine de cambriolages dans les gares SNCF. Les vols avaient eu lieu durant l'été 2020, exclusivement dans les magasins Relay et Relay H. Entre mai et aout 2020, ils auraient dérobé 700.000 euros de marchandises, grâce à un mode opératoire bien spécifique, mais c'est à Saint-Pierre-des-Corps qu'ils avaient été pris en flagrant délit.

Les 10 prévenus (dont 3 font l'objet d'un mandat d'arrêt) ont été condamnés à des peines allant de 1 à 5 ans de prison. Ils sont interdits de séjour sur le territoire français pour une durée de 10 ans.