Des rassemblements se sont déroulés un peu partout en France ce mardi devant les commissariats. A Tours, ils étaient une petite cinquantaine, réunis à la mi-journée. C'est le troisième rassemblement de ce type en un an devant le commissariat. Le sentiment des policiers est de ne pas être entendus par les gouvernements successifs.

Nous sommes impuissants par rapport à la réponse pénale. Ce sont des jets de projectiles divers et variés sur les véhicules. Des collègues blessés, j'en ai vu plusieurs. On essaye de tenir la boutique, ce n'est pas facile tous les jours - Pascal était encore il y a une semaine au poste de police du Sanitas

Alors certains policiers souhaitent le rétablissement des peines plancher, c'est à dire une peine minimale incompressible pour certains crimes et délits. Mais il y a d'autres revendications.

On souhaite que soient nommés des magistrats spécialisés par rapport à ce que nous vivons. On souhaite la mise en place de tribunaux criminels, qu'il n'y ai plus de sursis. Nous voulons, sans parler des peines plancher, des peines minimales de prison ferme -Thierry Pouilloux secrétaire départemental du syndicat SGP Police