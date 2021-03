Une soixantaine de CRS viennent renforcer les effectifs de la police dans deux quartiers de Tours, le Sanitas et la Rotonde, afin de lutter contre le trafic de drogue.

Tours : des renforts de CRS pour lutter contre le trafic de drogue au Sanitas et à la Rotonde

A la demande de la préfète, des renforts de CRS ont été dépêchés dans les quartiers du Sanitas et de la Rotonde, depuis ce lundi. Il s'agit de lutter contre les trafics qui gangrènent ces deux quartiers de Tours, puisque d'après les autorités, entre 100 et 150 individus occupent le terrain chaque jour. Ces renforts policiers - une soixantaine de personnes - devraient rester jusqu'à la fin de la semaine, et pourraient être maintenus en fonction des moyens accordés.