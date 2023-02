Tours : deux ans de prison ferme confirmé en appel pour l'automobiliste qui a fauché Marine

Sa peine a donc été confirmée par la cour d'appel d'Orléans . Le conducteur jugé coupable d'avoir renversé et tué Marine, une jeune mère de famille de 24 ans, il y a un an et demi sur le rond-point Saint-Sauveur à Tours, a été condamné à deux ans de prison ferme et un an avec sursis, ce lundi 13 février par la cour d'appel d'Orléans.

ⓘ Publicité

L'homme âgé à l'époque des faits de 25 ans, a également vu son permis annulé, avec interdiction de le repasser pendant trois ans.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 novembre 2021, Marine, une jeune mère de famille et pompier avait été percutée par une voiture au niveau du Boulevard Winston-Churchill à Tours. Grièvement blessée, la jeune femme était décédée des suites de ses blessures . Elle souffrait notamment d'un traumatisme crânien.