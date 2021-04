Tours : deux hommes condamnés après avoir falsifié des ordonnances pour se procurer des médicaments

Deux hommes ont été jugés coupables d'avoir falsifié des ordonnances d'un médecin généraliste pour se procurer des médicaments en pharmacie. Le tribunal correctionnel de Tours les a condamnés à six et huit mois de prison avec sursis.

Ils falsifiaient des ordonnances pour se procurer des médicaments. Deux hommes, d'origine russe, ont été condamnés ce mercredi 14 avril, par le tribunal correctionnel de Tours, à six et huit mois de prison avec sursis pour escroquerie. Ils doivent en plus verser 800€ au médecin généraliste, constitué partie civile.

Sept ordonnances falsifiées

En mars et mai 2018, le plus jeune des deux hommes, âgé de 20 ans au moment des faits, se procure l'ordonnance d'un médecin généraliste de Joué-lès-Tours. Il se rend ensuite dans un cyber-café pour la falsifier, avant d'aller en pharmacie pour se procurer des médicaments, essentiellement du Tramadol, un antalgique à base de codéine, grâce à sa carte vitale, celle de sa mère et une autre volée.

Une combine qu'il partage avec le deuxième prévenu, âgé de 23 ans au moment des faits. Au total, sept ordonnances du même médecin sont falsifiées et les médicaments sont retirés dans quatre pharmacies différentes de la métropole tourangelle.

Les prévenus, tous les deux absents lors du procès, n'ont pas nié les faits, mais ont expliqué s'être procuré du Tramadol pour leur mal de dos en tant qu'anciens lutteurs, ou pour dépanner des amis. Une version qui ne semble pas convaincre la cour, car bien que les faits ne soient pas établis dans ce dossier, ce médicament est recherché et se vend facilement sous le manteau.