Deux hommes de 20 et 23 ans doivent être jugés ce vendredi 20 juillet pour des violences volontaires à Tours avant-hier en fin de soirée. Ils étaient ivres au moment des faits et ont agressé quatre personnes.

Indre-et-Loire, France

La police de Tours a interpellé le mercredi 18 juillet deux individus en fin de soirée. Il était 23h55 selon le commissariat. Les deux hommes âgés de 20 et 23 ans ont multiplié les agressions gratuites et parfois très violentes dans le centre-ville de Tours. Ils étaient ivres au moment des faits. Ils doivent s'en expliquer ce vendredi 20 juillet devant le tribunal correctionnel de Tours, en comparution immédiate.

Coup de poing et coups de pied au visage. Bilan : Nez fracturé et dent cassée

Ils ont commencé leur périple en s'en prenant à un passant. Selon le rapport de la police et de l'agressé, ils l'ont frappé "sans raison, en lui portant un coup de poing au visage et en le faisant tomber au sol. Ils l'ont ensuite rouée de coups de pied lui fracturant le nez et lui cassant une dent". Ils ont poursuivi leur équipée sauvage. Ils ont d'abord bousculé un couple en pleine rue. Ils s'en sont pris enfin à un cycliste en le jetant au sol. L'intervention de la police a mis fin à leur périple violent.