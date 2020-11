Tours : deux hommes interpellés après avoir vendu des stupéfiants à proximité du commissariat de police

Deux hommes, un majeur et un mineur, ont été interpellés pour vente de stupéfiants ce vendredi après-midi, à proximité du commissariat de police de Tours. Le principal vendeur sera jugé ce lundi, en comparution immédiate.

Une centaine de grammes de résine de cannabis et 600€ en espèces ont été retrouvés sur les deux hommes.

Deux hommes ont été interpellés pour vente de stupéfiants, ce vendredi après-midi, à Tours. Ils ont été arrêtés non loin du commissariat de police, rue de Jérusalem. Les acheteurs de drogue présents ont également été interpellés.

Les policiers ont retrouvé sur le vendeur et son complice une centaine de grammes de résine de cannabis et 600€ en espèces. Les deux hommes seront rapidement jugés. Le mineur est renvoyé devant un juge pour enfants, tandis que le majeur a été déféré et sera jugé lundi en comparution immédiate.