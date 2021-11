Tours : deux personnes en sang après une violente agression rue du Commerce

Vendredi 5 novembre vers 1h30 du matin, deux hommes ont été agressés en pleine rue par deux personnes, devant le bar "le rose bonbon", rue du commerce à Tours. Retrouvés au sol lors de l'arrivée des services de secours, les deux hommes ont reçu plusieurs coups de poing au visage de la part de leurs agresseurs. Une grande tache de sang était présente devant le bar. Pris en charge par les secours, le pronostic vital des deux victimes n'est pas engagé.

Un des deux agresseurs arrêté

Un des auteurs de cette violente agression a été retrouvé trente minutes plus tard rue de la Cuiller, grâce à la vidéo-protection et du fait de plusieurs traces de sang visibles sur son t-shirt. Alcoolisé, l'homme âgé de 26 ans a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue. Le deuxième individu est toujours en fuite.