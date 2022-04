En Indre-et-Loire, des heures de travaux d'intérêt général comme contrôleur SNCF

Le Parquet de Tours est l'un des plus volontaristes de France concernant les heures de Travaux d'Intérêt Général. En 2021, il en a distribué 42 000, soit autant que le Loir-et-Cher et le Loiret réunis.

Aujourd'hui, le ministère de la Justice souhaite encore augmenter ces heures et diversifier les missions de Travaux d'Intérêt Général (TIG), pour qu'elles soient plus intéressantes à la fois pour le condamné et pour la société. Cela ne concerne que des condamnés pour de "petits" délits : 60% d'infractions routières, de la fraude ou des violences verbales légères par exemple.

Vérification des billets avant l'embarquement

"C'est le bon titre." Mamadou, 25 ans, contrôle le billet d'un passager en partance pour Châtellerault. Il a été condamné à 105h de travaux d'intérêt général, et il en a déjà fait une trentaine à la SNCF. "On fait de la vérification de titres de transport", explique-t-il.

Franchement ça me convient bien, ça se passe très bien avec l'équipe.

La construction d'un projet professionnel

Jusque-là, la SNCF accueillait plutôt des condamnés pour des heures de TIG dans les domaines de la peinture ou du désherbage. Mais les initiatives se multiplient pour mettre les condamnés au contact du public.

Cette mission a été proposée à Mamadou car il avait déjà de l'expérience dans l'accueil client. L'aventure pourrait se prolonger. "Du coup je pense à postuler car ça me plait vraiment", poursuit-il.

Recruter Mamadou à l'issue de ses heures de TIG serait une possibilité estime Jean-Philippe Bollet, responsable sociétal à la SNCF, pour la région Centre. "Evidemment on est complètement ouvert, si on peut donner envie à ces personnes de venir dans l'entreprise."

On embauche sur pas mal de métiers, on a une centaine de postes à pourvoir actuellement.

Limiter la récidive

Penser les heures de TIG comme la première étape d'une réinsertion sociale et professionnelle, c'est l'objectif de ce genre de dispositif. Valérie Fouchaux, référence territorial du TIG pour le 37, explique : "On essaye de faire en sorte que la personne ne récidive pas, et donc pour ça de l'insérer. D'où plusieurs métiers et plusieurs missions." En tou, le département travaille actuellement avec 150 structures.

Désengorger les prisons

Du côté des services pénitentiaires, les alternatives à l'incarcération sont toujours bienvenues, dans des prisons surpeuplées. La maison d'arrêt de Tours "accueille 240 personnes, alors qu'elle est en capacité d'en accueillir normalement que 120", explique Olivier Tremine, directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'Indre-et-Loire.

La maison d'arrêt de Tours est à 200% de surpopulation.

Au niveau national, le taux de récidive après la réalisation de travaux d'intérêts général est difficilement quantifiable, mais estimé à moins de 20%. Ce qui est relativement peu, dans la mesure où il s'agit de "petits" délits.