Tours: deux salons de massage fermés pour prostitution et proxénétisme aggravé

Indre-et-Loire, France

Deux salons de massage de Tours ont été fermés, et les masseuses et leurs patrons ont été placés en garde-à-vue par la police. Dans ces deux salons qui avaient pignon sur rue, les masseuses s'adonnaient à la prostitution et les gérants se conduisaient comme des proxénètes. Mardi dernier, la police a perquisitionné dans les locaux et mis en garde-à-vue 6 personnes. L'enquête est loin d'être finie.

L'un de ces deux salons avait déjà été épinglé pour proxénétisme aggravé il y a plusieurs mois mais il avait poursuivi ses activités ce qui, mardi 15 janvier, a conduit la police à effectuer une nouvelle perquisition dans ce salon situé rue d'Entraigues et dans un autre installé depuis trois mois seulement rue Nesricault Destouches. Les policiers ont trouvé sur place toutes les preuves que les 4 masseuses de ces salons allaient plus loin que de simples massages. Elles pratiquaient ce que la police appelle "des finitions manuelles tarifées". Une partie de l'argent allait aux deux gérants. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé un peu plus de 2000 euros dans les caisses. A priori, il ne s'agit pas d'un réseau mais de salons de massage indépendants. Les masseuses sont chinoises, les patrons également d'origine asiatique. Après 24H00 de garde à vue, tout ce beau monde a été remis en liberté. Les gérants seront jugés pour proxénétisme aggravé et travail "illégal et dissimulé" car leurs masseuses étaient en situation irrégulière. Celles-ci ne seront pas poursuivies car la prostitution n'est pas interdite en France. Mais deux d'entre elles ont été placées en rétention administrative et devraient faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Bien entendu, les salons ont été fermés.