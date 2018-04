Les policiers de Tours ont mis un terme à un trafic d'héroïne et de cocaïne. Les policiers de la Sûreté Départementale ont interpellé jeudi deux hommes, déjà bien connus des services de police pour des trafics de drogue.

Tours, Indre-et-Loire, France

Le tandem de trafiquants était composé par un tourangeau de 45 ans et un orléanais de 34 ans. Ils étaient sous surveillance de la police depuis plusieurs mois et déjà bien connus pour leurs activités de trafic de drogue.

Jeudi, les policiers les ont pris en flagrant délit de vente de drogue et les ont immédiatement interpellés. Lors des perquisitions au domicile du tourangeau, ils ont découvert 510 grammes d'héroïne et presque 24 grammes de cocaïne pour une valeur marchande d'environ 22 000 euros. Les policiers ont par ailleurs saisi plus de 32 000 euros en liquide.

Le tourangeau a été remis en liberté provisoire et sera présenté ultérieurement à la justice. L'orléanais a été présenté vendredi après-midi au Procureur de la République. Il sera jugé en comparution immédiate lundi 16 avril.