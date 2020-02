Tours: deux voitures de la police municipale vandalisées dans la nuit de samedi à dimanche

Deux voitures de la police municipale de Tours ont été prises pour cibles et vandalisées lors d'une intervention dans le quartier des Rives du Cher dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 23H15, une patrouille de 6 policiers intervenait pour tapage nocturne dans un immeuble du mail Antoine Bourdelle. Les 6 hommes sont montés à l'étage parce que l'affaire était compliquée. A leur retour, ils ont retrouvé leurs deux voitures vandalisées, vitres brisées, carrosserie enfoncée, girophares cassés. Olivier Lebreton, adjoint au maire chargé de la sécurité, raconte ce qui s'est passé.

Les véhicules ont été l'objet de jets de pierre, de boites de conserves, peut-être même d'objets encore plus lourds. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels et pas de blessé parmi les policiers. C'est un acte inadmissible. Nous allons déposer plainte contre X pour dégradation de véhicules appartenant à l'autorité publique. Et une enquête va avoir lieu pour identifier les auteurs de ces actes. Je salue le professionnalisme des policiers municipaux dans cette affaire -Olivier Lebreton, adjoint à la sécurité