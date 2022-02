Tours : disparition inquiétante d'un homme de 25 ans, un appel à témoins lancé

Un jeune homme de 25 ans est porté disparu à Tours. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 18 février, après avoir quitté un bar du Vieux-Tours. Ce lundi, la police nationale d'Indre-et-Loire lance un appel à témoins pour disparition inquiétante.

Une disparition inquiétante en Touraine. Un jeune homme de 25 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 18 février. Il a disparu après avoir quitté un bar du Vieux-Tours, rue du Serpent Volant, vers 23h30. La police nationale lance ce lundi un appel à témoins pour le retrouver.

Cet homme s'appelle Victor Douillard. Il a les cheveux courts et châteaux, les yeux marrons et mesure 1,85m et est mince. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de police de Tours au 02.47.33.80.69.