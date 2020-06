Tours : disparition inquiétante d'un sexagénaire

La police nationale d'Indre-et-Loire lance un avis de disparition inquiétante à Tours. Un homme de 60 ans n'a plus donné signe de vie depuis huit jours.

Un avis de disparition inquiétante a été émis par la police nationale d'Indre-et-Loire. Elle recherche un homme de 60 ans disparu depuis le mercredi 10 juin, après avoir quitté l'hôpital de Tours.

Olivier T. fait 1,70m, a les yeux verts, les cheveux bruns et courts. Il porte des lunettes et un appareil auditif. Au moment de sa disparition, il portait un blouson de jean, un bas de survêtement noir, des baskets de couleur rouge et noire.

La police nationale invite les gens qui auraient pu le croiser ou qui ont des informations à contacter le commissariat de Tours au 02.47.33.80.69.