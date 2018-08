Un enfant a été retrouvé dans le train Tours-Vendôme ce lundi après-midi. Sa mère l'a oublié alors qu'elle était partie faire une course.

Château-Renault, France

Le métier de gendarme est parfois surprenant, et cela s'est confirmé lundi dernier pour ceux de la brigade de Château-Renault. Ils ont été appelés pour récupérer un un enfant oublié dans un train.

C'est dans le TER Tours-Vendôme que, ce lundi en fin d'après-midi, une femme avec un bébé d'un an demande de l'aide à un passager le temps de monter ses bagages dans la voiture. Ce dernier accepte de surveiller l'enfant pendant l'opération, mais la surveillance se prolonge. La maman s'absente un instant, apparemment pour une course. Mais le temps passe... et le train fini par démarrer, sans elle.

Pendant le trajet, le "passager-nounou" alerte le contrôleur de la situation assez originale qu'il est en train de vivre, contrôleur qui alerte à son tour les gendarmes. Finalement, ce sont les militaires de Château-Renault qui récupèrent l'enfant lors de l'arrêt en gare, et dans le même temps, la mère est identifiée et saute dans un taxi pour venir récupérer sa progéniture. Une histoire qui se termine bien. Reste à savoir si la maman a fait l'objet d'un petit recadrage de la part des gendarmes pour son comportement un peu léger.