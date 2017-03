Tours : en permission pour la journée, il boit trop et vole une voiture pour rentrer à l'heure à la maison d'arrêt

Un prisonnier, en permission pour la journée à Amboise, a entrepris de voler une voiture pour rentrer à temps à la maison d'arrêt de Tours. Il a été surpris, alcoolisé, alors qu'il essayait de voler une voiture. Son aménagement de peine a été annulé et sa condamnation alourdie.

Jeudi soir, en permission pour la journée, ce "pensionnaire de la maison d'arrêt de Tours", qui a le droit de sortir la journée mais qui doit dormir en prison, passe la journée à Amboise. Mais il boit trop et en fin d'après-midi, il réalise qu'il ne réussira pas à rentrer à la prison avant le couvre-feu. Il décide alors de voler une voiture, sur un parking du centre-ville d'Amboise, pour rentrer à temps ! Sauf qu'il est surpris par des proches du propriétaire de la voiture...

Son aménagement de peine a été annulé, sa condamnation alourdie

Le jeune homme est finalement interpellé par les gendarmes qui le raccompagnent à la maison d'arrêt. Il a été présenté en comparution immédiate ce vendredi au tribunal de Grande instance de Tours. Il écope d'une annulation de son aménagement de peine : il n'est donc plus autorisé à sortir la journée. Et en plus, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, en plus de la peine qu'il purgeait déjà pour extorsion avec arme.