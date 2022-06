Tours-en-Vimeu : un adolescent de 17 ans en urgence relative après un accident de moto

Un adolescent de 17 ans pris en charge ce lundi 13 juin matin à l'hôpital d'Abbeville en urgence relative après avoir percuté une voiture à Tours-en-Vimeu (Somme). L'accident entre les deux véhicules, rue de Gamaches, a été violent. L'automobiliste a fait demi retour en plein milieu de la route rapporte les gendarmes.

Un changement de direction qui a surpris le jeune motard, qui a terminé sa course non loin du fossé. Il s'en sort avec un poignée et une cheville cassés. Les deux protagonistes ont été diagnostiqués négatifs à la prise d'alcool.