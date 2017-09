Tours : encore deux voitures incendiées ce weekend dans le quartier des Halles

La liste s'allonge un peu plus : ce weekend deux voitures ont encore été incendiées dans le quartier des Halles. Cela en fait une douzaine en l'espace de quelques semaines dans le secteur.

Les riverains des Halles n'en peuvent plus des incendies de voitures qui se multiplient dans le quartier des Halles à Tours, et les événements de ce weekend n'ont pas de quoi les apaiser. Deux voitures parties en fumée, cette fois cela s'est passé rue des Houx, toujours le même secteur donc autour des Halles. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. La liste s'allonge donc un peu plus, cela fait une douzaine de véhicules en l'espace de quelques semaines. Un homme a bien été mis en garde à vue la semaine dernière mais il a été relâché faute de preuves. Les policiers multiplient les patrouilles. Et désormais on ne parle plus seulement de voitures qui sont visées, car hier soir les caves d'un pâté d'immeubles rue de la Bourde -juste à côté donc- ont été incendiées, les habitants ont dû être évacués.