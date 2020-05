Tours : encore un bambi égaré à Sainte-Radegonde

La police de Tours s'amuse ce jeudi sur sa page Facebook par un nouvel épisode de Chevreuil égaré. On se rappelle du Chevreuil en balade dans la galerie marchande du Champ-Girault, le 17 avril dernier. Sauf que cette fois, le confinement est terminé, et l'activité humaine plus dense rend cet événement encore plus singulier.

Le jeune chevreuil a été relâché à Saint-Roch

Ce jeudi matin, les policiers sont intervenus chez un particulier, à Sainte-Radegonde, pour venir en aide à un jeune chevreuil apeuré. Il se trouvait dans le jardin du propriétaire et avec l'aide de la Fédération Départementale des Chasseurs, l'animal a été récupéré.

Il a ensuite été transporté dans la forêt de Saint Roch où il a été relâché.

La page Facebook des policiers précise que "les policiers, une nouvelle fois cléments, n'ont pas vérifié s'il possédait la nouvelle déclaration de déplacement". 😂