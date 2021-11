Tours FC : Omar da Fonseca confirme son engagement à la reprise du club

Le Tours FC bientôt sauvé ? En partie par son ancien attaquant vedette Omar da Fonseca ? L'histoire serait belle. Et l'Argentin fait tout pour. Le désormais consultant pour la chaîne beIN SPORTS est venu ce jeudi à Tours, accueilli par le maire de Tours Emmanuel Denis et le président de Tours Métropole Frédéric Augis, pour confirmer son intention de devenir actionnaire principal du club et apporter un peu plus de crédibilité au projet de reprise porté par Guillaume Barré.

Le football est une récréation existentielle - Omar da Fonseca

"J'ai joué ici, j'ai vécu ici et cette situation [la relégation du Tours FC, ndlr] est tellement irrationnelle, explique l'Argentin… Le football est une locomotive, un moteur mais on veut essayer d'aller plus loin, de créer un lieu de vie, un esprit, pour que les gens se rencontrent, que les jeunes viennent, que les anciens puissent apprendre aux jeunes. On va faire de l'événementiel, on veut s'attarder sur la jeunesse. Je veux que mes petits-enfants tourangeaux viennent puissent voir le foot mais pas seulement, qu'ils puissent aussi partager des choses avec les autres. Je dis tout le temps que le football est une récréation existentielle !"

Une manière de rassurer le tribunal de commerce qui doit statuer le 25 novembre prochain sur la prolongation ou non de la période d'observation. Si le tribunal décide d'une prolongation, cela lui permettrait d'étudier l'offre de reprise - la seule connue à ce jour - déposée par le président délégué du club Guillaume Barré. Une offre sous la forme d'une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec un apport de 700.000 euros. Omar da Fonseca, joueur du TFC de 1982 à 1985, deviendrait président de cette SCIC. En cas de refus du tribunal de commerce, cela signifierait la liquidation.