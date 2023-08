Tours : fortement alcoolisés, ils tentent de jeter quelqu'un dans la Loire, par-dessus le pont Wilson

La police est appelée vers 3h du matin, ce mardi 29 août, par plusieurs passants, affolés. Trois individus vêtus de noir, et visiblement alcoolisés, sèment la panique dans vieux-Tours. Ils invectivent tout ceux qui se trouvent sur leur passage.

Une personne est obligée de se réfugier dans un bar de la place Plumereau. Une autre, une adolescente 17 ans, dit avoir été insultée et menacée, tandis qu'un jeune homme, tout juste majeur, explique pour sa part avoir reçu un jet de bouteille et verre et plusieurs coups. Pire encore, il assure aux forces de l'ordre que ses agresseurs viennent de tenter de le jeter dans la Loire, par-dessus le pont Wilson, avant qu'il n'arrive facilement à s'enfuir.

Près de 2 grammes d'alcool dans le sang

Quelques minutes plus tard les policiers retrouvent et interpellent les 3 jeunes de 18, 19 et 20 ans, fortement alcoolisés. L'un d'eux a presque 2 grammes dans le sang. Emmenés en garde à vue, le premier nie les faits. Le deuxième évoque quelques embrouilles futiles. Et le dernier reconnait les coups, uniquement. Pas d'avoir tenter de jeter quelqu'un dans le fleuve.

Visés par trois plaintes, ils passent en comparution immédiate ce vendredi 1er septembre, devant le tribunal correctionnel de Tours. Ils sont notamment poursuivis pour "violences aggravées en réunion".