Tours : hommage et interrogations après la mort d'un motard de la Police Municipale

A Tours, un hommage était organisé aux policiers morts en servie après l'attaque terroriste des Champs Elysées jeudi soir, et après le décès d'un motard de la Police Municipale mardi soir qui a mystérieusement perdu le contrôle de son engin sur l'A10 alors qu'il partait en intervention.

Cet hommage qui s'est tenu dans la cour de l"hôtel de ville de Tours à 14h30 a rassemblé une centaine de policiers municipaux, mais aussi une quarantaine de policiers nationaux et autant de pompiers. Écharpe tricolore en bandoulière, Serge Babary, le maire de Tours, s'est exprimé pendant quelques minutes devant les policiers municipaux et nationaux et des pompiers également présents avec leur chasubles jaune fluo. Il a retracé la carrière de Florent Laverdure, 29 ans, arrivé à Tours il y a 4 ans et qui a trouvé la mort mardi soir dans un accident de moto alors qu'il se rendait sur une opération.

L'hommage s'est tenu dans la cour de la mairie de Tours © Radio France - Yohan Nicolas

Nous nous associons à la douleur de sa compagne, ses collègues. C'était un jeune policier. Votre métier est difficile. L'actualité le confirme - Serge Babary, le maire de Tours

Les mots du maire de Tours résonnent aussi pour les policiers nationaux après la mort d'un de leurs collègues jeudi soir sur les Champs Elysées dans une attaque terroriste. Des policiers pris pour cibles, comme ce fut le cas au commissariat de Joué-les-Tours en décembre 2014. Mais du côté de la police municipale, jamais un agent n'avait trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions depuis que la police municipale existe à Tours. D'où l'émotion de ses collègues, incapables de parler.

Des policiers municipaux de Tours en deuil après la mort de leurs collègues © Radio France - Yohan Nicolas

C'est un moment de douleur infini. On voit des policiers en pleurs. C'était quelqu'un qui était apprécié de tous. C'est vraiment injuste - Le directeur de la police municipale Franck Boyer

A l'issue de la cérémonie d'hommage, un livre d'or installé sur le perron de la mairie a permis aux tourangeaux de laisser des messages de condoléances. La cérémonie s'est achevée avec la Marseillaise et des applaudissements.

Des interrogations sur l'origine de l'accident mortel ?

Faut-il y voir un lien direct avec l'accident mortel de ce policier tourangeau ? Comme le révèle la Nouvelle République dans son édition de ce matin, Yamaha a décidé de rappeler plus de 16.000 motos pour des problèmes de guidons sur 3 modèles (Yamaha MT-09, XSR900 et Tracer 900), dont celui avec lequel s'est tué Florent Laverdure, qui a mystérieusement perdu le contrôle de sa machine sur l'A10 alors qu'il partait en intervention. Dans ce rappel, Yamaha évoque des problèmes de peinture qui s'écaille et qui peut provoquer un desserrement des goujons du guidon. Pour l'instant il est trop tôt pour dire si un lien direct peut être établi. Une enquête sur les circonstances de cet accident mortel est en cours et une expertise du deux-roues a été demandée par le parquet de Tours.