Tours : il détourne 130.000 euros de son association pour des jeux et paris en ligne

Près de 130.000 euros. C'est la somme qu'aurait détourné un animateur, faisant office de directeur, de l'association "Vivre Ensemble aux Rives du Cher" (VERC) entre 2019 et 2021. L'association promeut les animations sportives et culturelles dans le quartier des Rives du Cher, au sud de Tours. Placé en garde à vue le 18 octobre 2022, l'homme âgé de 41 ans et au casier judiciaire vierge a reconnu les faits. Il a expliqué que les sommes détournées avaient été intégralement dépensées et perdues dans des jeux ou paris en ligne.

250.000 d'argent public touché par l'association

L'enquête a démarré le 15 décembre 2021 après que le parquet de Tours a été saisi d'une révélation de faits délictueux du commissaire aux comptes de l'association tourangelle. La préfecture d'Indre-et-Loire et la mairie de Tours ont d'abord dénoncé au parquet des détournements pour un montant de près de 30.000 euros. Mais après enquête de la police judiciaire, ce serait près de 130.000 euros que le mis en cause aurait en réalité encaissé. En rebasculant vers ses comptes personnels des chèques et des virements versés à l'association, qui touche 250.000 euros de subventions publiques, selon le parquet.

Selon le Procureur de la République, ces détournements faisaient l'objet d'aucune dissimulation, le mis en cause ayant simplement profité de la désorganisation administrative de l'association et de l'absence de tout contrôle effectif pour agir. Le prévenu comparaîtra le 1er décembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Tours.