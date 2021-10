Pédophilie dans l'Eglise : "il aimait nous ausculter, il nous touchait partout", un Tourangeau témoigne

C'est un témoignage aussi puissant que douloureux. Celui de Pierre*, un Tourangeau qui accuse un prêtre d'abus sexuels répétés, sur lui ainsi que sur son petit frère. "Les faits se sont déroulés dans les années 80" raconte cet homme aujourd'hui âgé de 52 ans. Lui et son frère s'inscrivent dans une chorale religieuse de Tours, composée uniquement de jeunes garçons, car l'abbé "aimait la voix des anges" raconte Pierre, "la voix des petits garçons avant la mue, pendant la mue et après la mue disait-il, d'ailleurs il n'aimait pas les filles". La chorale fait des représentations partout en France mais aussi à l'étranger, Pierre et son frère passent donc "beaucoup de temps" avec ce prêtre "très paternaliste".

Il mettait des films érotiques et se masturbait à côté de moi"

"Sous couvert de ce paternalisme, il se prenait un peu pour un médecin" poursuit Pierre. "Il avait fait un cabinet médical chez lui pour nous ausculter. Dès qu'on était malade ou qu'il y avait des signes soi-disant de maladie, il aimait bien nous mettre tout nu, nous ausculter, il nous touchait partout. Ca a commencé comme ça. Et lorsque le soir, je restais chez lui, il mettait des films érotiques et se masturbait à côté de moi. J'avais dix ans, je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait."

Pierre passe quatre ans dans cette chorale. Et puis le silence. Rien...jusqu'à ce jour - il y a sept ans - où son frère vient se confier. "On n'en avait jamais parlé tous les deux. C'est le fait que lui retrouve ses souvenirs, en me disant "tu te souviens de cette salle, une sorte d'infirmerie ? Eh bien là il me mettait tout nu, sur la table et il me violait…" C'est là où je me suis dit "moi aussi"." Tout remonte à la surface.

Encouragés par des affaires similaires médiatisées, les deux frères portent plainte. Une enquête est menée par les gendarmes, "un travail d'excellence" selon Pierre. Sauf que les faits sont prescrits. Plus récemment, Pierre est entré en contact avec la Commission indépendante sur la pédocriminalité dans l'Église, qui rend son rapport ce mardi 5 octobre, sans pour autant avoir pu être entendu. Il attend néanmoins des réponses : "tout cela était su de la hiérarchie et de l'institution. C'est quand même un prêtre qui avait sous sa responsabilité plein d'enfants. Il est resté 60 ans à la tête de cette chorale, c'est hallucinant ! Qu'a fait l'institution ?"

Des dizaines d'années après ces faits qui l'ont meurtri, lui et son frère, Pierre attend "un pardon" et veut "des sanctions" pour les autorités de l'époque.

*Il s'agit d'un prénom d'emprunt