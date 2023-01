Tours : il oublie de mettre son clignotant, les policiers découvrent dans son coffre 250 boîtes de tabac

La police a saisi, au total, 550 pots et une centaine de cartouches de tabac dans la voiture et au domicile de l'homme contrôlé.

Il n'a pas mis son clignotant, en voulant changer de voie. Bien mal lui en a pris. Un homme de 40 ans s'est fait contrôler par la police nationale, samedi 14 janvier dans le quartier des Fontaines à Tours, pour ce qui ressemblait, au départ, à une simple infraction au code de la route.

ⓘ Publicité

Mais lorsqu'ils se sont approchés de la voiture, les policiers ont découvert un monticule à l'arrière, à peine masqué par une couverture. Près de 250 boîtes de tabac étaient cachées juste en-dessous, ce qui représente environ 50.000 euros. Pas très discret dans une petite Toyota Yaris.

Du matériel saisi chez lui

Une fois le quadragénaire interpellé, la police est allé perquisitionner son domicile tourangeau. Près de 300 pots de tabac et une centaine de cartouches achetés au Luxembourg et destinés à la revente illégale ont été saisis, ainsi qu'un fusil de chasse à canon scié et des dollars canadiens - équivalant à 2.600 euros. Tout sera détruit par la police.

L'homme, déjà connu des services de police, comparaîtra libre devant le tribunal correctionnel de Tours au printemps.