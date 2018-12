Tours : il y a 30 ans l'affaire Sylvie Reviriego éclatait

Tours, France

Le 12 décembre 1988 éclatait à Tours l'affaire Sylvie Reviriego. Cette femme de 38 ans à l'époque des faits, divorcée et mère de 2 enfants, décidait de tuer son amie, Françoise Gendron, et de la dépecer pendant 2 jours dans sa cuisine et sur son balcon. Un coup de folie après une banale soirée entre deux amies autour d'un thé. Ce crime est entré dans les annales judiciaires. Il faut dire que le passage à l'acte de Sylvie Reviriego (aide-soignante au CHU de Tours) a toujours questionné (elle a décapité le corps et cuit certaines parties dans son propre four). On sait qu'elle prenait beaucoup de médicaments (20 pillules par jour), des calmants qui auraient pu la pousser à commettre cet acte odieux. Son avocate, maître Catherine Lison-Croze parlera de psychose médicamenteuse. Un argument qui n'a jamais convaincu la justice.

Sylvie Reviriego fut condamnée en juin 1991 à la prison à perpétuité. Elle a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2009 avec interdiction formelle de s'exprimer sur cette affaire et suivi psychiatrique. Elle a reconstruit sa vie loin de Tours.