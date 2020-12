Tours : Il y aura bien un procès aux assises après l'altercation mortelle de 2018 sur le parking des Atlantes

On se souvient de ce tragique fait divers qui avait laissé sous le choc la Touraine et la France entière. Mort pour une simple place de parking. Ali Unlu, 43 ans, chauffeur de bus chez Fil Bleu, avait été roué de coups devant ses enfants. C'était un samedi soir, le 15 septembre 2018, alors qu'il allait faire ses courses. L'homme avait osé tenir tête à deux jeunes de 21 et 24 ans qui voulaient eux aussi cette place de parking.

Les témoins de l'altercation avait parlé d'une scène d'une rare violence. La victime était tombée dans le coma avant de décéder deux jours plus tard à l'hôpital. Les auteurs présumés des faits, deux frères âgés de 21 et 24 ans, seront renvoyés devant la cour d'assises d'Indre et-Loire. Selon le procureur de la république de Tours, ils sont mis en examen pour "coups mortels en réunion avec circonstances aggravantes ayant entraînés la mort sans intention de la donner". Les deux jeunes hommes risquent entre 15 et 20 ans de réclusion.

Le procès devrait avoir lieu courant 2021, plutôt au cours du deuxième semestre d'après Grégoire Dulin. Le procureur de la république de Tours explique qu'avec la crise sanitaire, de nombreuses affaires n'ont pu être jugées depuis le printemps dernier. Il pourrait y avoir en 2021 cinq sessions d'assises au lieu de trois habituellement.