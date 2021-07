Tours : ils se font voler leur vélo et leur trottinette, ils les retrouvent sur Le Bon Coin

A Tours, deux propriétaires ont retrouvé sur le site de petites annonces le vélo et la trottinette qu'ont leur avait volés quelques heures plus tôt. Ils ont contacté les revendeurs, se faisant passer pour des clients intéressés et sont venus accompagnés par la police.