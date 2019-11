Tours : la guerre des territoires se termine en prison pour le jeune agresseur

Un jeune de 18 ans, originaire de Tours Nord, a été condamné ce vendredi à un an de prison ferme tribunal correctionnel. Le 8 novembre 2019, ce jeune est monté dans un bus Fil Bleu pour s'en prendre à un jeune de La Riche et le tabasser jusqu'à laisser la victime inconsciente.

Tours, Indre-et-Loire, France

Une agression particulièrement violente filmée par les caméras de vidéo-surveillance du réseau de bus Fil Bleu. A l'origine de cette agression, une "vendetta" entre une bande de jeunes de Tours-Nord et une autre bande de La Riche.

Une vendetta dont personne ne connait l'origine entre Tours-Nord et La Riche

Une guerre de territoires avec ce que ça implique de bagarres, agressions et descente dans l'un ou l'autre quartier. Cette fois, les faits se déroulent dans le bus 17 qui passe par Tours Nord. Deux jeunes du quartier repèrent leur victime et l'identifient comme un jeune de La Riche qui a déjà eu maille à partir avec leur bande.

Les deux jeunes âgés de 16 et 17 ans commencent par lui asséner quelques coups avant de prévenir le grand frère de l'un d'entre eux, que l'un de leurs "ennemis" se trouve dans leur bus et va passer au pied de leur immeuble. Le jeune majeur s'arme d'une matraque télescopique et va se poster à l'arrêt de bus, mais la victime refuse de descendre.

L'agression se déroule donc dans le bus sous les yeux paniqués des passagers et de leurs enfants, une agression très violente contre une victime recroquevillée sur son siège.

Le jeune de La Riche s'en tire avec une blessure au bras, au torse et une plaie ouverte à la tête. Il n'a pas porté plainte et n'était pas présent à l'audience.

"Comment croyez-vous que les jeunes de La Riche vont réagir à cette agression ? Quand cela va-t-il s'arrêter ?" demande la présidente du Tribunal correctionnel ? Aucune réponse ne viendra du jeune de Tours Nord.

Le jeune prévenu, âgé de 18 ans depuis le mois d'avril 2019, a été condamné à de la prison ferme : trois ans de prison dont deux ans avec sursis et une interdiction de de paraître à La Riche pendant 5 ans.