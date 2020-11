Tours : interpellés alors qu'ils s'apprêtent à siphonner le réservoir d'un bus

"L'essence, c'est pas gratuit !" Voilà le rappel que fait la police nationale d'Indre-et-Loire sur sa page Facebook ce dimanche. Dans la publication, elle explique qu'une patrouille de police a interpellé ce jeudi soir deux hommes de 28 et 21 ans, alors qu'ils s'apprêtaient à siphonner le réservoir de carburant d'un bus, dans le secteur de Tours nord. "Dans la nuit du 05 novembre 2020, les policiers en patrouille secteur Tours nord ont constaté qu'un homme masquait les plaques immatriculation de son fourgon avec de l'adhésif avant de remonter à la place du conducteur. Cette pratique étant pour le moins surprenante, nos agents ont décidé de suivre le véhicule qui s'est arrêté quelques mètres plus loin."

12 bidons vides et deux pompes électriques retrouvées

Les policiers suivent donc le fourgon qui s'arrête quelques mètres plus loin, et surprennent les suspects en flagrant délit : "là deux hommes en sont descendus, ont ouvert la trappe à essence d'un bus et ont enlevé le bouchon du réservoir. Les policiers les ont alors arrêtés." Dans le fourgon, les policiers ont retrouvés 12 bidons vides qui pouvaient contenir au total jusqu'à 300 litres de carburant et deux pompes électriques. "L'enquête a confirmé qu'ils voulaient effectivement voler de l'essence", conclut la police nationale d'Indre-et-Loire dans sa publication Facebook.