Tours : Ivre, il entre en voiture dans la cour du commissariat

Un homme ivre et sans permis est entré en voiture dans la cour du commissariat la nuit de lundi 19 à mardi 20 février.

Tours, France

La surprise des policiers de Tours qui ont vu arriver dans la cour du commissariat une voiture dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 février. Au volant, un homme de 39 ans, ivre. Il a aussitôt été placé en garde à vue et en cellule de dégrisement.

Près de 2 grammes d'alcool par litre de sang, pas de permis, défaut d'assurance, les policiers n'ont eu que quelques mètres à faire pour interpeller ce Tourangeau qui a profité d'une confusion pour entrer au volant de sa voiture dans la cour du commissariat.

Il est près d'une heure du matin et lorsque l'homme arrive, la barrière du parking se lève aussitôt car les policiers attendent une voiture de SOS médecins. Pour justifier son arrivée jusqu'au commissariat, lors de sa garde à vue, l'homme explique "qu'il est parti de chez lui pour aller faire un tour et qu'il s'est senti suivi par des malfaisants". Présenté mardi en comparution immédiate il se voit infliger une peine de 6 mois de prison ferme dans le cadre de la reconnaissance préalable de culpabilité. L'homme était en récidive, il lui est interdit de passer le permis avant 8 mois, il a été remis en liberté et sera convoqué ultérieurement pour connaître l'aménagement de sa peine.