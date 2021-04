Tours : l'acquéreur d'un viager sera bien jugé pour assassinat aux assises d'Indre-et-Loire

Morte étouffée par des madeleines....c'est ce qui était arrivée à une résidente de plus de 90 ans le 13 mai 2019 dans un EHPAD de Tours. Le juge d'instruction en charge de cette enquête vient de conclure à un assassinat. L'auteur présumé des faits avait contracté un viager auprès de la vieille dame, il sera jugé aux assises d'Indre-et-Loire.

Il voulait s'emparer du bien pour mener son propre projet immobilier

Pour le procureur de la république de Tours la victime n'a pas ingéré toute seule ces madeleines. L'homme se serait enfermé à clé dans la chambre et ce n'est qu'après son départ que les aides soignantes seraient intervenues. Le mobile du crime est économique selon Grégoire Dulin : "Cette personne ne pouvait pas avaler toute seule ce type de gâteau. Cet homme a provoqué le décès de cette personne à des fins purement économique, c'est à dire qu'il voulait s'emparer de son bien pour mener son propre projet immobilier".

Il manque des éléments au dossier

Pour l'avocat de l'auteur présumé, les investigations n'ont pas toutes été menées et les éléments du dossier peuvent être interprétés de différentes manières. Maître Adel Benjador considère que son client, ancien pompier de Paris et qui était sur le point de prendre sa retraite est injustement désigné comme le coupable. Selon lui, toutes les investigations n'ont pas été menées, notamment auprès du groupe à qui appartient cet EHPAD : "Pourquoi n'y a t-il pas eu plus d'investigations sur ce groupe qui détient plusieurs EHPAD et dont la presse se fait régulièrement l'écho en raison des accidents que ce groupe peut rencontrer ? Pourquoi ne pas s'être intéressé aux problèmes de déglutition que peuvent rencontrer les personnes âgées ? Et puis il y a d'autres éléments qui pourraient expliquer ce décès malheureux, à commencer par un accident bête".

Incarcéré depuis près de deux ans, cet homme âgé de 62 ans clame son innocence. Les quatre demandes de remise en liberté lui ont toutes été refusées. Il encoure la réclusion criminelle à perpétuité.

Le procès pourrait avoir lieu à la fin de l'année 2021 ou au début de 2022.