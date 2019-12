Tours : l'auteur du braquage dans le bureau de tabac le Khedive a été interpellé

Tours, France

L'homme qui a braqué le bureau de tabac le Khedive, rue Nationale à Tours, samedi 14 décembre au matin a été arrêté le soir même vers 18h45 selon la mairie. Une enquête pour vols à main armée et tentative de meurtre est confiée à la police judiciaire.

Il s'agit d'un jeune d'une vingtaine d'années qui vit sans domicile fixe. Il a été arrêté près du foyer dans lequel il était hébergé à Tours.

Placé en garde-à-vue, il a reconnu les faits. Il reconnaît également une autre tentative de braquage dans ce même bureau de tabac il y a un peu plus d'une semaine.

Selon Olivier Lebreton, adjoint au maire de Tours chargé de la sécurité, au moment du braquage, l'homme serait entré dans le magasin et aurait attaqué au couteau le gérant qui a été très gravement touché. Sa compagne, co gérante, a été plus légèrement blessée. Il voulait l'argent de la caisse et des cartouches de cigarettes. Il serait reparti avec quelques paquets de cigarettes et "une centaine d'euros".

Olivier Lebreton affirme que le gérant du bureau de tabac va mieux, "son état s'améliore" dit il.

L'adjoint tient à saluer le travail conjoint de la police municipale et de la police nationale.

L'enquête se poursuit et plusieurs personnes vont encore être entendues.