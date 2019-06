Tours : l'effectif de la police municipale va augmenter de 20% d'ici la fin de l'année

Tours, France

La ville de Tours renforce ses effectifs de police municipale de près de 20%. Elle va passer de 95 à 110 agents d'ici l'automne prochain. L'objectif de la municipalité, c'est d'être plus présent au nord et au sud de Tours et avoir une patrouille dédiée la nuit à l'hyper-centre. Cela fait plus de 10 ans que les effectifs n'ont pas évolué. L'effectif de la police municipale est actuellement de 95 postes mais dans la réalité les policiers municipaux ne sont que 90 en raison d'une difficulté à recruter, liée à pénurie de concours. Dans le cadre du renforcement des effectifs, 7 nouveaux policiers municipaux vont donc arriver cet été, afin de combler les effectifs manquants. Deux nouvelles sessions de recrutement auront lieu avant la mi-juillet. Une autre aura lieu en septembre ce qui devrait permettre à la police municipale de Tours d'arriver à un effectif de 110 agents.

Des policiers municipaux équipés de caméras-piétons

Par ailleurs, après une phase de test de plusieurs mois, plusieurs patrouilles (2 ou 3 agents) vont être équipées de caméras installées sur les gilets pare-balles. Au total, la ville va se doter de 8 caméras pour un coût unitaire de 350 euros. Ces caméras permettent d'assurer une meilleure sécurité des agents et de faire baisser la tension lors d'interventions compliquées, explique le directeur de la police municipale Nicolas Galdéano. Ces caméras vont aussi servir à former les agents.

On pourra opposer nos images à celles qui circulent sur internet

Les images sont conservées 6 mois, et une mémoire-tampon permet d'enregistrer les 30 secondes qui précèdent le déclenchement. On ne pourra pas taxer les agents de déclencher la caméra quand ça les arrange. On aura l'autre côté du miroir, l'intervention côté policier. Une captation qui viendra s'opposer aux vidéos sur le net sans éléments de contexte. Ces caméras-piétons vont venir s'ajouter à la centaine de caméras du réseau de vidéosurveillance de la ville. Les images ne peuvent être visionnées que par quelques personnes. En 2018, la justice a procédé à 330 réquisitions pour avoir accès aux images dans le cadre d'une affaire. Dans 90% des cas l'affaire a été résolue.