Tours : l'enrichissement au cœur de l'affaire des époux Masset

Le 8 février 2022, ils devront s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Tours. Les époux Masset sont au cœur d'un scandale qui secoue la sphère politique tourangelle. Le mari, Guillaume, est accusé d'avoir détourné plus de 350.000 euros au détriment de l'Apajh 37 (Association pour jeunes et adultes handicapés) dont il est le directeur général. La plupart des 24 fausses factures établies entre mai 2018 et novembre 2020 s'est retrouvée sur le compte joint du couple.

Si Guillaume Masset reconnaît les faits qui lui sont reprochés et assure avoir agi seul, sa femme, Cathy Münsch-Masset, première adjointe à la ville de Tours et conseillère régionale PS, nie tout en bloc. Mais comme beaucoup, France Bleu Touraine s'interroge. Comment ignorer pendant des années toutes ces sommes qui arrivent par vagues sur un compte en banque, la moyenne pondérée des chèques étant de 15.000 euros ? N'y a-t-il pas derrière une opération savamment orchestrée par les époux pour s'enrichir ? Nous avons remonté le fil de leur histoire et il apparaît que le recrutement de Guillaume Masset à la tête de l'Apajh 37 est le point de départ de toute cette affaire.

Tout était-il joué d'avance ?

Il faut remonter à la fin de l'année 2016. Cathy Münsch-Masset est alors directrice générale de l'Apajh 37 et décide de passer la main. Mais quel intérêt a-t-elle à quitter un poste aussi bien rémunéré -plus de 65.000 euros bruts sur l'année 2015- pour en retrouver un au ministère de la Justice, tout de suite après, avec un salaire divisé par deux -37.023 euros bruts sur l'année 2017-? Cela pose question, surtout au regard des dettes que son couple accumule, comme l'enquête l'indique (voir plus bas). À ce moment-là, son mari n'a plus de rentrée d'argent. Six mois mois plus tôt, il avait liquidé son entreprise de travaux publics à Esvres. Lui prépare-t-elle donc le terrain en ayant l'assurance qu'il prendra sa suite ?

Les salaires déclarés par Cathy Münsch-Masset à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en 2020. - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Le processus de recrutement semble, sur le papier, avoir respecté les règles. L'Apajh 37 demande l'appui de la fédération nationale pour lancer la procédure et diffuser l'information qu'un poste est vacant dans la presse spécialisée. 70 CV arrivent sur la table, dont celui de Guillaume Masset, bien qu'il n'ait aucune expérience dans le domaine du handicap. La fédération nationale en retient 12 dans un premier temps. Guillaume Masset est toujours en course.

Sur ces 12 candidats, l'Apajh 37 en choisit six pour que les ressources humaines de la fédération procèdent à un premier entretien téléphonique d'une heure environ. Un compte-rendu est envoyé à l'association départementale en Indre-et-Loire, qui fait un dernier écrémage avec trois personnes retenues pour l'entretien final. Et c'est Guillaume Masset qui obtient le poste.

Le dernier mot dans ce recrutement est revenu à l'association locale

Mais Jacques Biringer, le président de l'Apajh 37, était-il totalement maître de sa décision ? S'est-il laissé influencer ? Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il faut rappeler que l'Apajh 37 fonctionne grâce à des subventions publiques : 6 millions d'euros de dotations globales proviennent de l'Agence Régionale de Santé, entre 300.000 et 500.000 euros sont attribués par le conseil départemental d'Indre-et-Loire, sans oublier les subventions de la région Centre-Val de Loire... dont Cathy Münsch-Masset est vice-présidente au moment où son mari est nommé à l'Apajh 37.

"Le dernier mot dans ce recrutement est revenu à l'association locale, assure Jean-Louis Garcia, le président de la fédération nationale de l'Apajh. Je ne lui ai conseillé personne et pour vous dire, je n'étais même pas au courant qu'un mari avait succédé à sa femme. Je l'ai découvert quand on m'a informé des détournements de fonds. Il faut savoir que l'Apajh 37, comme beaucoup d'autres de nos associations locales, est autonome dans sa gestion. Nous n'intervenons pas."

Avec le recul, a-t-il le sentiment que tout cela n'était pas joué d'avance ? "Je ne sais pas, mais bien évidemment que maintenant je me pose des questions, poursuit Jean-Louis Garcia. Tout cela fait réfléchir et je vais envoyer un mail à tous les présidents d'associations départementales qui sont gestionnaires, et donc employeurs, pour leur demander d'être particulièrement vigilants, dans le cadre d'un recrutement, sur des liens qui pourraient exister dans une famille entre les responsabilités politiques et les responsabilités gestionnaires chez nous. Cette histoire me fait dire que la confiance, ça se contrôle. Je suis en colère, car l'image de notre fédération est ternie."

Pour les époux Masset, ce recrutement, qu'il soit orchestré ou non, s'avère juteux. Avant l'embauche de Guillaume Masset, le couple vivait sur le salaire de Cathy Münsch-Masset à la tête de l'Apajh 37 et de ses indemnités de vice-présidente de la région, soit environ 8.000 euros par mois. Avec la passation de pouvoir, le salaire de l'Apajh 37 est conservé, tout comme les indemnités régionales, auxquels il faut ajouter le nouveau salaire de Cathy Münsch-Masset au ministère de la Justice, soit un peu moins de 11.000 euros mensuels.

Omerta politique

Personne dans la classe politique tourangelle ne s'est jamais élevé contre cette succession. Symbole d'une omerta et d'un entre-soi qui règnent en maître à Tours depuis des années. Le conseil d'administration de l'Apajh 37 aurait pu sonner l'alerte. Il n'en fut rien. L'une de ses membres, Nadège Arnault, élue au conseil départemental d'Indre-et-Loire, n'a pas souhaité s'exprimer.

Lorsque Guillaume Masset était en poste à l'Apajh 37 - car il a été mis à pied depuis sa convocation en justice - il a directement pu travailler avec son épouse, quand elle était à la tête de l'association Habitat et Humanisme entre 2019 et 2020. Le cloître des Capucins à Tours, qui appartenait à l'Apajh 37, a d'ailleurs été vendu à Habitat et Humanisme pour y installer une maison intergénérationnelle.

Il y a aussi la notion de conseiller intéressé qui interroge. En clair, si un élu a un intérêt direct ou indirect dans une structure, il doit déclarer la situation de conflit d'intérêts et se déporter lors du vote. En tant que vice-présidente à la région jusqu'en 2020, Cathy Münsch-Masset pouvait être amenée à voter des subventions ou des délibérations concernant l'association dirigée par son mari. S'est-elle déportée ? Nous avons tenté de joindre le service communication de la région pour obtenir des réponses. En vain.

Un audit commandé par l'ARS

Dans ce dossier, une autre question se pose. La plus essentielle de toutes, sans doute. Comment Guillaume Masset en est-il arrivé à détourner de l'argent public ? "Personne n'a rien vu", nous assurait Jacques Biringer, le 25 novembre dernier. Les rapports du commissaire aux comptes réalisés à chaque fin d'exercice n'ont jamais remarqué d'anomalie.

Extrait du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018. - Capture d'écran

L'Agence Régionale de Santé, principal financeur de l'Apajh 37, est censée certifier les comptes. Y a-t-il eu défaillance quelque part ? Pour le savoir, elle vient de commander un audit et a demandé à l'association s'il était possible de modifier le processus de recrutement pour être davantage impliquée.

Un couple endetté

Une chose est sûre. Ces détournements de fonds qui servaient pour partie à alimenter le compte joint du couple permettaient notamment de solder d'importantes dettes, comme l'a reconnu Guillaume Masset en garde à vue, le 23 novembre.

Un cadre du parti socialiste tourangeau, proche de sa femme, se souvient qu'à plusieurs reprises Cathy Münsch-Masset a fait état de difficultés financières lors de discussions. "Elle a toujours des galères liées à la maison, à des crédits" souffle-t-il. Ce qui est corroboré par l'un de ses anciens collaborateurs à l'association Habitat et Humanisme qu'elle a dirigée entre 2019 et 2020. Il estime même que le couple "vit au-dessus de ses moyens".

Et pourtant, ils sont assez conséquents. Avant de quitter les vice-présidences de la Région et de la métropole l'été dernier, Cathy Münsch-Masset cumulait un petit peu plus de 7.000 euros d'indemnités d'élue. Quant à Guillaume Masset, il touchait environ 5.000 euros de salaire en tant que directeur général de l'Apajh 37.

L'homme est décrit comme "flambeur" par plusieurs de nos interlocuteurs dans cette enquête. En témoigne cette belle Renault Talisman qu'il prend pour voiture de fonction. Un modèle bien plus cher que ceux qu'utilisent les autres directeurs de structures sociales de la ville.

L'Apajh partie civile

Pour avoir accès au dossier, la Fédération de l'Apajh s'est portée partie civile et a déposé plainte contre Guillaume Masset, tout comme l'association départementale, qui aura, à partir de ce lundi 6 décembre, un directeur par intérim. Il s'agit d'un retraité du monde associatif. Il occupera le poste jusqu'à la fin de l'été.

Contactés pour cette enquête, les deux époux n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Guillaume Masset est poursuivi pour faux, usage de faux et abus de confiance. Cathy Münsch-Masset, quant à elle, devra répondre de recel aggravé, le 8 février 2022.