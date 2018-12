Tours : l'homme arrêté samedi avec un cocktail molotov relaxé au tribunal

Tours, France

Un individu de 23 ans, originaire de Chambray-les-Tours, était jugé ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel pour participation à un regroupement formé en vue de commettre des violences (contre des biens ou contre des personnes). Samedi 8 décembre, lors de la quatrième journée de mobilisation des gilets jaunes, il a été arrêté peu avant 16h devant la Préfecture de Tours avec un cocktail Molotov dans son sac à dos, ainsi que six pierres et des appareils photos.

Lors de l'audience, Johnny a expliqué qu'il avait l'intention de se servir de ce matériel "au cas où on l'attaquait". Le prévenu a expliqué qu'il redoutait de se faire malmener par la police. Sur son téléphone, deux SMS de Vincent, un ami, reçus le 7 et le 8 décembre ont été lus. Un message qui à chaque fois appelait à "niquer du flic" et à "préparer les armes". Mais à l'audience, Johnny a expliqué qu'il n'avait pas lu ces deux messages.

Finalement, le tribunal l'a relaxé estimant qu'un point de droit n'était pas rempli, à savoir la preuve de la constitution d'un groupement s’apprêtant à commettre des violences. Il a été finalement relaxé alors que le procureur Bruno Albisetti avait requis 3 mois de prison ferme. Johnny a malgré tout été condamné à une amende de 300 euros pour usage de stupéfiants. De la résine de cannabis a été retrouvée dans son sac à dos et à son domicile.