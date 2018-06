Tours, France

Un homme a enjambé le pont Mirabeau et a sauté dans la Loire dimanche à 18h15. De nombreux automobilistes, choqués, ont assisté à la scène. Des conducteurs sont sortis de leur véhicule pour tenter de lui porter secours. On apprend ce lundi matin que l'homme est sain et sauf. Il a été récupéré par un bateau privé qui naviguait sur la Loire. Les sapeurs-pompiers plongeurs n'ont pas eu à intervenir. L'homme a été transporté vers le CHU Trousseau pour des contrôles. On ne connait pas les circonstances précises de son geste (tentative de suicide....).