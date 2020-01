Tours: l'IGPN saisie dans une affaire de violences mettant en cause une policière

Que s'est-il passé au commissariat de Tours le 15 janvier? Deux femmes accusent une femme officier de police de violences. Les deux plaignantes sont sœurs. Elles étaient allées au commissariat, l'une d'elles, handicapée à 80%, étant convoquée parce que son fils était impliqué dans une histoire de stupéfiants. Ensuite, cette convocation aurait dérapé. Les deux femmes expliquent qu'elles ont été victimes de violences de la part de l'officier de police qui devait les auditionner. L'officier réplique qu'elle a été insultée. Les trois femmes sont tombées dans l'escalier du commissariat. L'une des deux sœurs a pu voir la vidéo interne lors de son audition. Son avocat Marc Morin raconte ce que montre cette vidéo.

Il y a eu une première scène de violence où l'une de mes clientes a été agressée dans l'escalier. Elle s'est protégée et à ce moment là, la capitaine de police a été déséquilibrée. Elle a chuté et dans sa chute, elle a entraîné la sœur qui est invalide à 80%. Les trois personnes ont dévalé l'escalier du commissariat de police jusqu'en bas. Des rapports médicaux ont été établis par l'institut médico-légal. Et la vidéo est nette -Marc Morin, avocat